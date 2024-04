DODO, L'infortunio è alle spalle: ora cerca il riscatto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La sosta per le nazionali ha permesso a Dodo di lavorare ancor più sul proprio stato di forma che nell’ultimo periodo è parso finalmente aver trovato la svolta: quella del definitivo recupero. Ricordiamo che il 24 settembre, nella trasferta di Udine, il brasiliano si infortunò gravemente al legamento crociato compromettendo buona parte della sua stagione. Non è un caso che l'ex Shakhtar Donetsk sia riuscito a tornare fra i convocati solo in occasione della sfida di campionato contro il Torino. Per la precisione il 2 marzo, quindi cinque mesi dopo lo stop. Ma adesso che il peggio è alle spalle il classe '98 ha di nuovo provato, col Milan, la magica sensazione di giocare dal primo minuto.

Il sorriso, d'altra parte, non gli è mai mancato. Già a dicembre Dodo scalpitava e pronosticava il suo recupero nel mese di gennaio, dunque in tempi record, ma l'infortunio era dei più delicati, per questo ha necessitato di tempo per essere smaltito definitivamente. "E' stato difficile in questi mesi stare lontano dalla squadra - le parole di Dodo prima del Maccabi Haifa - ma devo ringraziare la mia famiglia e i miei compagni, oltre alla società e a tutto lo staff medico. Adesso sono felicissimo perché so che posso dare il massimo per tutti. Sono molto carico e per me è importante essere tornato con la squadra". Il terzino sudamericano, insomma, è pronto per essere di nuovo una certezza.