Dodo e il rinnovo: risposta mai arrivata. Ma la Fiorentina vuol proseguire insieme

vedi letture

Tra le news più cliccate del giorno su FirenzeViola.it c’è il focus de La Gazzetta dello Sport sui possibili rinnovi in casa Fiorentina. In particolare la rosea si è soffermata su Dodo, scrivendo che la dirigenza ha presentato una prima proposta a gennaio per poi ribadirla a marzo ma che una risposta definitiva non è mai arrivata. Chiaro che qualcosa nel frattempo debba essere accaduto. Tuttavia la volontà del club è ancora quella di proseguire insieme. CLICCA QUI per la notizia integrale!