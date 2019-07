DIR. MARKETING ESTRA, Vogliamo la prima maglia

A margine dell'allenamento al campo sportivo di Moena, il direttore del marketing di Estra, sponsor della Primavera, Denis D'Amico ha parlato ai microfoni dei media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Gli obiettivi sono immutati: vogliamo vincere questo maledetto scudetto primavera e possibilmente la Coppa Italia. Ieri abbiamo parlato con il mister per capire quale sarà la squadra del futuro visto che i pezzi migliori stanno andando in prima squadra e lui ci ha rassicurato sul fatto che faremo bene anche quest'anno.

Chi mi ha colpito? Direi Gori. Ha grandi qualità. Acquisti? Non ne abbiamo parlato. Il mondo del calciomercato è chiuso a Milano e non esce nulla. Noi confidiamo in Bigica. Sponsor della prima squadra? Stiamo ragionando molto perché questo progetto sta rinascendo. Siamo un'azienda pubblica e vogliamo esserci rappresentando il meglio della Toscana. Con Fiorentina abbiamo un rapporto duraturo e potremmo essere il prossimo sponsor anche da qualche altra parte... Mettiamola così: se sono a Moena non è solo una speranza. Com'è cambiato il rapporto con Commisso? Intanto mandiamo un saluto ad Andrea Della Valle con il quale abbiamo avuto un ottimo rapporto. Dal punto di vista imprenditoriale i Della Valle rappresentano il meglio che c'è in Italia. Con Commisso c'è una diversità d'approccio: ha intenzioni serie di riportare entusiasmo, cosa tipica americana. Ci aspettiamo molto da lui e da Joe Barone; che Firenze torni ad essere una delle prime sei squadre in Italia".