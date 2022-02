DIONISI VS ITALIANO, LA SFIDA DEL BEL GIOCO

Il risultato attraverso il gioco e il bel calcio, sono le prerogative dei due allenatori che si troveranno di fronte sabato al Mapei Stadium, Alessio Dionisi e Vincenzo Italiano. Due tecnici bravi, determinati e ambiziosi, tanto da non averci pensato due volte a cogliere l'opportunità che si è loro creata quest'estate, quando erano legati a Spezia ed Empoli, con Fiorentina e Sassuolo, che rappresentava uno step nella loro carriera. I due allenatori rappresentano il nuovo che avanza in serie A e le loro squadre sono due delle quattro formazioni con il possesso palla medio più alto nel campionato in corso: Fiorentina (57.3%) e Sassuolo (55.9%); per il team viola in particolare si tratta del dato più alto in una singola stagione dal 2016/17, quando sulla panchina c'era Paulo Sousa (57.9%).

Segnale che nessuna vive di rimessa ed è disposta ad aspettare l'altra, tanto da far pensare ad un derby del bel gioco. All'andata le due squadre pareggiarono 2-2 ed entrambe sono reduci da una brillante vittoria contro una big del campionato ma la classifica dice anche che il Sassuolo ha commesso più passi falsi. Tra l'altro se entrambi hanno nell'attacco e nella ricerca del gol attraverso il gioco i principi basilari, prima della gara con l'Inter il Sassuolo aveva preso sempre gol, per 19 gare di fila, e dunque se i gol fatti sono praticamente gli stessi (44 viola contro i 43 dei neroverdi) quelli subiti dai padroni di casa sono 10 in più (va tenuto presente che la Fiorentina deve recuperare la gara con l'Udinese). Insomma sabato è una bella prova del nove per entrambi e di sicuro la partita non farà annoiare gli spettatori, soprattutto se le rispettive bocche di fuoco manterranno il trend positivo.