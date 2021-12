DIFESA CONFERMATA, DUNCAN FAVORITO SU MALEH E DAVANTI SAPONARA INSIDIA SOTTIL

Una prova di maturità. Questo è quello che chiede e che vorrebbe dalla sua squadra Vincenzo Italiano domani contro la Salernitana. Mostrare maturità significherebbe dare anche quella continuità, sia nei risultati che nelle prestazioni, che il tecnico sta cercando di ottenere dai suoi con l'obiettivo di rimanere ancorati a quella zona di classifica tanto ambita. L'allenatore viola dovrà fare a meno degli acciaccati Castovilli, Dragowski, Nastasic mentre di fronte ci sarà una Salernitana, fanalino di coda del campionato, che deve fare i conti con assenze pesanti.

In questo campionato Italiano ha mostrato che il motto "squadra che vince non si cambia" non gli si addice e spesso la forza della sua Fiorentina è stata proprio questa alternanza, tanto voluta e ricercata dal tecnico per stimolare la crescita di molti calciatori. Probabilmente infatti anche domani ci saranno dei cambi, rispetto alla trasferta di Bologna. La parte difensiva verrà confermata: davanti a Terracciano si ripresentano Biraghi a sinistra, la coppia Milenkovic-Quarta nel mezzo, e a destra Odriozola. A centrocampo Duncan è favorito su Maleh per affiancare Bonaventura e Torreira. Davanti Sottil potrebbe fare a spazio a Saponara che completerebbe il tridente attacco insieme agli inamovibili Vlahovic e Nico Gonzalez.

Per Colantuono scelte quasi obbligate considerate i sette giocatori indisponibili: Ribery ci sarà, accompagnato da Simy. Un altro ex della gara è Luca Ranieri che occuperà la fascia sinistra, Kechrida dalla parte opposta e nel mezzo Di Tacchio, Coulibaly e Kastanos. Davanti Belec pronti a scendere in campo Veseli, Gyomber e Gagliolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): 1 Terracciano; 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 2 Martinez Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 18 Torreira, 32 Duncan; 22 Gonzalez, 9 Vlahovic, 8 Saponara.

A disposizione: 25 Rosati, 31 Cerofolini, 98 Igor, 23 Venuti, 17 Terzic, 14 Maleh, 34 Amrabat, 15 Pulgar, 24 Benassi, 33 Sottil, 7 Callejon, 91 Kokorin.

Allenatore: Italiano.

SALERNITANA (3-5-2): 72 Belec; 5 Veseli, 23 Gyomber, 31 Gagliolo; 24 Kechrida, 18 Coulibaly, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos, 19 Ranieri; 25 Simy, 7 Ribery.

A disposizione: 1 Fiorillo, 96 Guerrieri, 26 Bogdan, 4 Jaroszynski, 33 Delli Carri, 8 Schiavone, 22 Obi, 9 Bonazzoli, 63 Vergani.

Allenatore: Colantuono.