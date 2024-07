DELUSIONI ARCHIVIATE: SI RIPARTE DALLA MEDIANA

FirenzeViola.it

Archiviata la delusione per la lunga trattativa con Zaniolo risolta con un nulla di fatto, la Fiorentina non si è persa d’animo rilanciando la corsa per iniziare a sistemare il centrocampo. La mediana è il settore di campo rimasto più zoppo in seguito ai tanti saluti di fine giugno e Pradè è da tempo a lavoro per inserire i primi volti nuovi.

Adesso si punta a rifondare la mediana- Vranckx è uno degli obiettivi primari di questa campagna acquisti, che lo stesso direttore sportivo sta cucinando a fuoco lento per provare ad abbassare le esose pretese del Wolfsburg. Col giocatore l’accordo non è mai stato un problema, il belga ha un accordo con i tedeschi molto inferiore da quello che possono offrire i viola, e infatti non vede l’ora di poter lasciare la Bundesliga per accasarsi altrove.

La strategia di Pradè però espone la Fiorentina ad un rischio, quello di inserimenti di terze parti. Il Crystal Palace è interessato, ma fortunatamente, nonostante la possibilità di garantire accordi eventualmente più ricchi, non ha da offrire gli stessi obiettivi dei viola e questa è un’arma che, insieme alle tempistiche, sta aiutando il ds a tenere a distanza le altre pretendenti.

Adesso rispettare le volontà del nuovo allenatore- In ogni caso i prossimi giorni saranno intensi, anche perché lo stesso Palladino, pur conscio della situazione e in linea con le idee societarie, ha chiesto in tempi non sospetti di avere le idee più chiare possibili della squadra che verrà. Senza pressioni né polemiche ma con l’obiettivo congiunto di costruire il futuro nel minor tempo possibile. Seppur il “sostituto” di Zaniolo resta una priorità, il mercato del centrocampo entra nella sua fase più intensa. A cominciare da Vranckx, ma non solo