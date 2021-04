DELLA ROCCA A FV, Viola, eri da 7°-8° posto ma...

A pochi giorni dal delicato match salvezza tra Bologna e Fiorentina, Firenzeviola.it nella giornata di ieri ha chiesto un parere anche a Francesco Della Rocca, doppio ex della sfida. Ecco il suo pensiero a tal proposito: “Visto la qualità della rosa della Fiorentina questa non può che essere una stagione al disotto delle aspettative; a inizio anno pensavo che per valore dei giocatori la Fiorentina da 7°-8° posto, dopo le big. Le annate però nascono male, speriamo questa non finisca peggio. Il cambio di panchina a inizio campionato, con l’esonero di Iachini e l’arrivo di Prandelli, non ha aiutato, sono convinto che se lasciato al suo posto Iachini avrebbe fatto il suo. Per il discorso salvezza difficile sbilanciarsi, la Fiorentina ha un brutto calendario perché affronta Lazio, Cagliari e Napoli, credo però che possa salvarsi senza troppi patemi”.

