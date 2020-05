DE SANTIS A FV, I maggiori talenti del Sudamerica

Ieri l'operatore di mercato Lorenzo De Santis ha fatto il punto a FirenzeViola.it dei maggiori talenti reperibili in Sudamerica: "La situazione nel campionato argentino è singolare, perché il calcio sembrava dovesse essere fermato ma considerati i contagi relativi nelle ultime settimane ci sono ancora speranze che riparta. Certo che se dovesse essere fermato si creerebbero molte occasioni perché i prezzi sarebbero inevitabilmente più bassi. Pensando al mercato, non si può non pescare nel River Plate che sembra arrivato alla fine di un ciclo e potrebbe salutare molti dei suoi talenti. Il primo nome che mi viene in mente per la difesa è Lucas Martinez Quarta: ha grandi qualità sia dal punto di vista fisico che tecnico ed è un difensore adatto anche a giocare da dietro. Nel caso Pezzella salutasse, lui è il profilo perfetto e l'interesse dell'Inter è relativo.

Ha una clausola a 21 milioni di dollari ma vista la crisi potrebbe essere preso attorno ai 10 milioni. Andando più avanti nel campo penso a Jorge Carrascal, classe '98 con una storia particolare: è colombiano e nasce trequartista anche se può fare la mezzala offensiva. È passato dal Siviglia e dall'Ucraina prima di tornare al River: sotto Gallardo ha fatto una grande crescita e ricorda Castrovilli ma è più offensivo. In molti in patria lo definiscono il "nuovo James Rodriguez". Un altro profilo di cui si parla molto è Adolfo Gaich, l'unico attaccante giovane secondo me pronto a venire in Europa. Ha una buona rapidità e gli piace avere la palla sui piedi, con grandi club che già lo seguono. Gli scade il contratto nel 2021 e con 8-10 milioni lo porti via. Infine vorrei segnalare il talento del Penarol Facundo Pellistri, di cui si parla molto bene in Uruguay. È un esterno del 2001 con grande tecnica: ha esordito di recente con Forlan e deve migliorare molto, ma è un profilo che interessa a tantissime società e può essere una nuova stella".

CLICCA QUI PER LO SPECIALE DI FV