DAINELLI, I viola possono vincere a Napoli. Chiesa...

Dario Dainelli, ex giocatore viola, ha parlato a margine dell'evento "Top Player Viola" del Brivido Sportivo che ha luogo al Teatro Carlo Monni in Piazza Dante a Campi Bisenzio. Questo quello che ha detto ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Essere stato capitano della Fiorentina per me è stato un orgoglio e una soddisfazione. Ho vissuto cinque anni stupendi in cui abbiamo ottenuto risultati ottimi. In quindici anni che ci sono i Della Valle la Fiorentina ha disputato le coppe per dieci anni. Per me il loro lavoro è stato ottimo. La Viola di oggi è giovane e di qualità e sono sicuro che ha le capacità per andare in Europa. Io, da tifoso della Fiorentina, spero che Chiesa rimanga perché ci sta dando davvero tanto. Sono felice per la semifinale in Coppa Itala, un trofeo manca da troppo a Firenze. Sabato contro il Napoli la Fiorentina ha le qualità per fare il colpaccio. Non so se entrerò nella dirigenza viola, ora penso al Livorno.