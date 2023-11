DA SABATO A FINE DICEMBRE TUTTO D'UN FIATO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Da Milano sabato prossimo a Firenze contro il Torino il 29 dicembre, la Fiorentina è chiamata ad un mese e poco più ad un tour de force da fare tutto d'un fiato, fatto salvo un brindisi veloce a Natale. Questa è dunque l'ultima sosta dell'anno per chi come la Fiorentina sarà da ora in poi impegnata su tre fronti, perché oltre alla fase a girone della Conference (restano due gare) entrerà in ballo anche la coppa Italia con la gara degli ottavi contro il Parma, il 6 dicembre, appena tre giorni dopo la Salernitana in casa e nella settimana che prevede la sfida all'Olimpico con la Roma.

Da sabato con il Milan serve una partenza sprint e dunque lontana parente della parentesi nefasta tra una sosta e l'altra appena conclusa in cui in campionato i viola hanno raccolto solo tre punti dei 12 a disposizione. Le partite iniziano a scottare, perché se la classifica del girone dà tranquillità, restano comunque da affrontare le due squadre più ostiche, Genk al Franchi e Ferencvaros in Ungheria, e ogni passo falso può costare caro. In campionato gli impegni a Milano e Roma sulla carta sono i più difficili da affrotare ma la storia viola insegna che le medio-piccole non regalano niente se non brutte sorprese e figure e dunque servirà la massima concentrazione con Salernitana, Verona e Monza prima di Natale e Torino il 29 dicembre.

La Fiorentina dovrà assicurarsi punti che permettano di difendere, se non migliorare, quel quinto posto conquistato con il bell'avvio di campionato. In Coppa Italia infine la Fiorentina si presenta da vice-campione e con il Parma non può certo steccare. Un mese insomma da vivere al massimo sia per la squadra che per quei giocatori viola che devono riscattare un avvio poco convincente perché a gennaio il mercato potrà cambiare gli scenari. Finora hanno trascinato la squadra Bonaventura e Nico, per andare avanti in tre competizioni ora servirà l'apporto di tutti.

LE PARTITE DEL 2023

25/11/2023 ore 20:45 Milan - Fiorentina

30/11/2023 ore 21:00 Fiorentina - Genk (Conference)

03/12/2023 ore 15:00 Fiorentina - Salernitana

06/12/2023 ore 21:00 Fiorentina - Parma (Coppa Italia)

10/12/2023 ore 20:45 Roma - Fiorentina

14/12/2023 ore 18:45 Ferencvaros - Fiorentina (Conference)

17/12/2023 ore 15:00 Fiorentina - Verona

22/12/2023 ore 20:45 Monza - Fiorentina

29/12/2023 ore 18:30 Fiorentina - Torino