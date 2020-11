DA LIROLA A CUTRONE: CHI È IN CERCA DI UNA NUOVA OCCASIONE

Una Fiorentina a misura di Prandelli. La squadra viola cerca la sua dimensione dopo un inizio di campionato che ha lasciato l'amaro in bocca un po' a tutti, e lo fa in una situazione sempre particolare tanto più perché al centro sportivo mancano elementi fondamentali come Milenkovic, Amrabat e Vlahovic che dovrebbero essere la base su cui ripartire. Questa Fiorentina non è fatta però solo di titolarissimi, ma anche - se non soprattutto - di giocatori che ancora non sembrano aver espresso appieno le proprie potenzialità.

Il momento in cui su una panchina cambia l'allenatore è come una nuova pagina da scrivere, nella quale si azzera quanto fatto prima e si riparte guardando avanti. Così, due giocatori in difesa, due a centrocampo e almeno uno in attacco cercano una seconda possibilità con il nuovo corso firmato Prandelli.

In difesa ci sono Igor e Lirola. Il primo è arrivato dalla SPAL con grande curiosità da parte di tutti e quando chiamato in causa ha dimostrato di essere affidabile. L'età è dalla sua parte (è un classe '98) ma se si eccettua l'ultima partita di Parma, in questa stagione era finito un po' nel dimenticatoio. Ora nuove chance di conquistarsi un posto in campo, anche se il cambio modulo e la difesa a 4 lo costringeranno a doversi adattare. Chi avrà più chance di prendersi il posto da titolare sarà Lirola. L'esterno destro con Iachini ha mostrato le cose migliori della sua esperienza in viola, ma soprattutto da qualche mese a questa parte è sembrato solo il fratello del giocatore sicuro di sé e scattante mostrato per qualche sprazzo la scorsa stagione. Da terzino dovrà arretrare la sua posizione in campo, ma per lui è un ritorno alle origini e potrebbe dargli nuova verve.

A centrocampo invece cercano rilancio Duncan e Saponara. L'ex Sassuolo è stato uno dei grandi investimenti dello scorso gennaio ma nonostante un buon inizio è finito anche lui ai margini della squadra. Dovrà soffiare il posto presumibilmente ad Amrabat e Pulgar, non proprio semplicissimo, ma le qualità per farlo ci sono. Così come di qualità se ne intende Saponara, che vista la penuria di attaccanti esterni potrebbe candidarsi a vice-Ribery, con Kouame che potrebbe prendere il posto di sostituto di Callejon.

Proprio Kouame è uno dei giocatori da rilanciare, ma più di lui probabilmente cerca rivincita Cutrone. Il rischio che gli venga affibbiata l'etichetta di "talento inespresso" c'è, e questa è una delle ultime occasioni per dimostrare il contrario. La ricerca di un gioco più offensivo della nuova Fiorentina potrebbe agevolarlo nel tornare a fare ciò che ama di più: segnare.

Allenatore nuovo, vita nuova dunque, almeno per chi il campo ultimamente lo ha visto con il lumicino. Che il nuovo corso targato Prandelli possa dare anche a loro nuova linfa.