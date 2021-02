D'AGOSTINO A FV, Terrei Vlahovic, se non per un top

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ECCO PERCHÉ MONTIEL OUT: RIFATTA ABILITÀ FISICA Oggi ha destato qualche sorpresa il fatto che Tofol Montiel non si sia allenato al Franchi con gli altri giocatori, a parte i due infortunati Bonaventura e Kouamè. Per Montiel per fortuna nessun infortunio - come appreso da Firenzeviola -ma un problema di... Oggi ha destato qualche sorpresa il fatto che Tofol Montiel non si sia allenato al Franchi con gli altri giocatori, a parte i due infortunati Bonaventura e Kouamè. Per Montiel per fortuna nessun infortunio - come appreso da Firenzeviola -ma un problema di... NOTIZIE DI FV PRANDELLI, SU PULGAR: "HA LA TESTA LIBERA, SONO FELICE" Sollecitato sul tema Erick Pulgar, il tecnico viola Cesare Prandelli stamani in conferenza stampa ha così risposto: "Ci sono momenti della stagione in cui i ragazzi possono avere anche problemi mentali... nel momento in cui ha avuto la testa libera ho... Sollecitato sul tema Erick Pulgar, il tecnico viola Cesare Prandelli stamani in conferenza stampa ha così risposto: "Ci sono momenti della stagione in cui i ragazzi possono avere anche problemi mentali... nel momento in cui ha avuto la testa libera ho... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi