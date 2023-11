CUKARICKI, Come arrivano i serbi alla sfida

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Stasera a Leskovac la Fiorentina affronterà il Cukaricki per la prima giornata di ritorno del girone F di Uefa Conference League. Se i viola hanno bisogno di vincere, oltre che per la classifica del raggruppamento, anche per ritrovare il sorriso dopo la sfida di campionato contro la Juventus, anche i serbi sono reduci da una delusione in campionato. La formazione allenata da Igor Matic infatti ha perso in Super Liga serba l'ultimo match contro il FK TSC Backa Topola per 2-0. Per il Cukaricki, dopo il 6-0 del Franchi, solo un punto in due gare di campionato.

La squadra di Belgrado adesso è settima in classifica con 17 punti ottenuti in 12 giornate. In Coppa di Serbia invece la formazione bianconera ha passato il primo turno grazie alla vittoria della settimana scorsa ai calci di rigore contro il Radnicki Belgrado, squadra di seconda divisione serba. Dopo la sfida contro la Fiorentina invece il Cukaricki dovrà affrontare la capolista Partizan Belgrado.