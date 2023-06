CRESCITA EVIDENTE

FirenzeViola.it

C’è da capirlo Italiano quando racconta il proprio fastidio per il diverso finale di stagione tra West Ham e Fiorentina. Gli inglesi pronti a chiudere l’annata e magari anche a ricaricare le pile, i viola chiamati a non mollare su nessun percorso, almeno per mettersi in osservazione della classifica senza troppi rimpianti.

Così l’Inter che ferma il Torino e regala alla Fiorentina l’ottavo posto sembra quasi il meritato premio a un gruppo che dall’inizio dell’anno ha cambiato passo e che negli ultimi due mesi ha saputo accelerare ancora di più. Centrando sì due finali, ma anche ritrovando la giusta continuità in campionato. Lo scatto finale con i due successi consecutivi tra Roma e Sassuolo certifica la forza di un gruppo che ora può concentrarsi solo ed esclusivamente sulla finale di Praga.

Un risultato costruito con una gestione del gruppo che Italiano in primis ha saputo alimentare dando spazio a tutti e ricevendo più o meno buone risposte da tutti. Allargando una rosa che altrimenti non avrebbe potuto tenere il passo su tutte le competizioni. Un lavoro adesso giunto al responso finale che farà certamente una grande differenza in sede di valutazioni conclusive, ma che non potrà comunque cambiare il giudizio su un secondo anno sulla panchina viola, con ancora più meriti per l'evidente crescita di tutto l'universo Fiorentina.