CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Teniamo aggiornati su tutte le notizie extra Serie A, che tengono dunque conto dei maggiori campionati europeo.

LA PREMIER RISCHIA DI NON RIPARTIRE - Sta prendendo sempre più piede l'ipotesi che la Premier League possa non ripartire. La grave crisi in atto in Gran Bretagna impone la FA di fare grosse riflessioni, considerando che rischia di perdere circa 1 miliardo di euro. Nel caso di non ripartenza, ha annunciato ieri Ceferin, il Liverpool si laurerebbe comunque campione.

PRONTI A GIOCARE OGNI 3 GIORNI IN LIGA - Si attende il via libera del Governo. Se si dovesse riprendere a tornare in campo lo si farà a porte chiuse con le partite saranno disputate a distanza di almeno 72 ore. In merito al taglio degli stipendi, situazione in alto mare anche in Spagna. L'AFE chiede la riduzione del 20% degli ingaggi ai club della Liga nel caso in cui il campionato dovesse chiudersi. In caso invece di ripresa non ci sarà alcun taglio.

ACCORDO SUL TAGLIO STIPENDI IN LIGUE 1 - In Francia è stato trovato un accordo sulla riduzione degli stipendi dei calciatori. L'Equipe riporta che i club della Ligue 1 e della Ligue 2 sono giunti ad un compromesso per il taglio degli ingaggi dei calciatori che può arrivare fino ad un massimo del 50% per i redditi più elevati.