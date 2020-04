CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio.

ITALIA - Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, ha rilasciato un'intervista a Il Giornale affrontando anche l'argomento relativo alla Fase 2 in Italia: "In questi giorni circolano numerose ipotesi, auspici e proposte con tanto di date, anche da parte di alcune Regioni, sulle possibili riaperture nel Paese. Proprio oggi pomeriggio (ieri, ndr) abbiamo avuto un confronto tra il governo e due delegazioni, una del comitato tecnico-scientifico, che già da tempo ci coadiuva, e una del comitato socio-economico. Stiamo lavorando su alcune proposte di allentamento delle misure, in modo da poter "convivere" con il virus nei prossimi mesi in condizioni di massima sicurezza, tenendo sotto controllo la curva epidemiologica e le condizioni di stress del sistema sanitario e ospedaliero locale. Tutte le notizie che filtrano, le ipotesi che si fanno in questi giorni sono prive di fondamento. Nei prossimi giorni saremo in condizione di offrire a tutti gli italiani un piano chiaro e, quindi, informazioni certe. Prima di questo momento faccio un appello, anche agli organi di informazione, affinché ci sia un atteggiamento di massima collaborazione e responsabilità da parte di tutti, in modo da evitare incertezze e confusione nei cittadini".

ISS - Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, è stato intervistato dal Corriere della sera: L"a parola chiave è convivere per mesi col virus e rispettare individualmente le regole per evitare il contagio. Nel tempo avremo più conoscenze su come si diffonde il Sars CoV 2, più farmaci e più strumenti di diagnosi però non fasciamoci la testa. Lo batteremo solo con l’immunità di gregge data dal vaccino che non arriverà prima di fine anno. Bisogna ricominciare dalle attività fondamentali del Paese sempre che ci siano condizioni di sicurezza. Convivere col virus significa riprogettare le giornate. No agli orari di punta in tutte le fasi vita quotidiana. Dimentichiamo strade e mezzi pubblici affollati".

CAMPANIA - Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, ha analizzato la situazione attuale in un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera: "Nel Sud nel complesso si è contenuto il contagio; in alcune regioni del Nord ancora oggi si registrano da 400 a 1.000 contagi in più. È evidente, allora, che non si può dire che il problema è alle nostre spalle nonostante alcune tendenze positive. Noi abbiamo subìto un rientro disordinato e massiccio di persone del Nord e abbiamo fatto una fatica terribile a contenere l’espansione del contagio. Tutti i focolai che abbiamo avuto in Campania hanno origine dal Nord. Allora credo che sia ragionevole evitare che ci sia un rompete le righe e questa è la sensazione che si è avuta rispetto ad alcune regioni del Nord. Perciò io credo che dobbiamo chiedere al governo nazionale se non l’obbligo di domicilio nel comune di residenza almeno l’obbligo di permanenza nelle regioni di appartenenza per un periodo. Sennò vorrà dire che dovremo limitare il numero di treni che arrivano dal Nord, prendere la temperatura corporea, fare controlli alle stazioni e obbligare alla quarantena chi viene dal Settentrione senza motivo. Ordinane restrittive se il governo riaprisse presto l'Italia? Assolutamente sì: questa è una responsabilità mia".

CICLISMO - Il ciclista Rohan Dennis, campione del mondo a cronometro, è finito al centro delle polemiche sui social. Nella giornata di ieri infatti, l'australiano che vive in Spagna, ha deciso di violare il lockdown testimoniando tutto su Instagram: "Giorno 34, mi sono stufato e sono e sono uscito di casa. COVID-19 puoi succhiarmi il culo". Immediate le critiche da parte dei follower, con il ciclista che prima a risposto a tono ad un utente, poi ha cancellato gli account Instagram e Twitter.

NUOTO - La Federazione Italiana Nuoto ha deciso di annullare tutti gli eventi e competizioni nazionali sino al 31 maggio a seguito della pandemia di coronavirus. Inoltre, fino a nuove indicazioni sull'inizio della 'fase 2', è stata confermata la sospensione della finale di Coppa Italia della pallanuoto maschile e dei Campionati nazionali di pallanuoto maschile (serie A1, serie A2, serie B, Under 17 A) e femminile (serie A1 e serie A2).

RUSSIA - Vladimir Putin, presidente della Russia, nel giorno della Pasqua ortodossa ha voluto inviare un messaggio ai suoi compatrioti per tranquillizzarli circa l'emergenza Coronavirus: "La pandemia di Covid-19 è totalmente sotto controllo. La Russia supererà con dignità tutte le sfide, non c'è dubbio", si legge sul sito web del Cremlino.