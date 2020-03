CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Il mondo è sconvolto dal Coronavirus. Indubbiamente il COVID-19 sta segnando la vita di tutti noi costringendoci a modificare le nostre abitudini, ma non solo. Per questo, FirenzeViola.it ha deciso quotidianamente di aggiornare anche sulle notizie più importanti extra-calcio.

DENUNCE - Sono pi di 43mila le persone denunciate in una settimana per essere uscite di casa sena un valido motivo. E' il bilancio che emerge dai dati del Viminale relativo ai controlli realizzati dalle forze del'ordine in seguito ai provvedimenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

CICLISMO - Rinviata a data da destinarsi un'altra grande classifica del ciclismo che si sarebbe dovuta disputare il 19 aprile. Si tratta dell'Amstel Gold Race, con l'organizzazione che annuncia questo rinvio all'indomani del rinvio di altre classiche come la Liegi-Bastogne-Liegi, la Freccia Vallone e la Parigi-Roubaix.

NUOVI DECRETI - Nuovi decreti e nuovi divieti per limitare gli spostamenti dei cittadini italiani. Secondo il Corriere della Sera, è questa una possibilità che il governo sta prendendo seriamente in considerazione. Soprattutto se le denunce continueranno a crescere: il Viminale ha già dato nuove indicazioni alle forze di pubblica sicurezza. Dall'iniziale comprensività a un rigore più stretto. E il dicastero del ministro Lamorgese da ieri ha diffuso una nuova autocertificazione, in cui il soggetto dichiari di non essere in quarantena: vale solo per chi ha effettuato il test ovviamente, ma chi mente rischia l'accusa di procurata epidemia. E di questo passo il governo potrebbe varare nuove limitazioni e ulteriori interventi, chiesti a gran voce da diversi amministratori locali.

LOURDES - Il Santuario di Lourdes chiude. A dirlo è stato il Rettore Olivier Ribadeau Dumas, dopo le misure adottate per fermare il contagio da CoVid-19. È la prima volta della sua storia: restano i cappellani del santuario.

TENNIS - Roland Garros rinviato, ma Wimbledon resta dov'è. "I Championships si giocheranno come da programma, ma la situazione è in continua evoluzione e agiremo responsabilmente nell'interesse del torneo", ha dichiarato l'All England Club in un comunicato. Lo slam di tennis più famoso al mondo dunque rimane fissato da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio.

NBA - Quattro giocatori dei Brooklyn Nets (tra questi anche il campione Kevin Durant) sono risultati positivi al CoVid-19. A comunicarlo è stata la stessa società dello stato di New York: tre sono i casi asintomatici, mentre uno ha dei sintomi. Tutti i giocatori sono in isolamento e vengono curati da medici dello staff, in continuo collegamento con i dottori locali. L'ultima squadra ad averli affrontati sono i Los Angeles Lakers.

UE - I capi dei 27 paesi dell'Unione Europea si sono riuniti in videoconferenza ed è stata praticamente ratificata la chiusura frontiere europee, una decisione senza precedenti. La durata sarà di 30 giorni, ora ogni paese dovrà farlo suo. Si moltiplicano le sospensioni del trattato di Schengen, si ripristinano i controlli all'interno dell'Unione Europea. "Tutto questo deve finire presto", dice Ursula von der Leyen. "Spera in un vaccino disponibile prima dell'inizio dell'autunno".