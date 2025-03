Controlli stringenti sui tifosi della Fiorentina prima della gara: entrati dopo mezzora dall'inizio, tolti striscioni per protesta

vedi letture

Disagi per diversi tifosi della Fiorentina in trasferta a Napoli. Dei 500 che erano diretti allo stadio, alcuni gruppi infatti sono stati sottoposti a stringenti controlli prima della gara e alcuni tifosi sono stati anche identificati, visto anche il clima surriscaldato, così che diversi sono potuti entrare allo stadio con mezzora di ritardo rispetto al fischio d'inizio. Proprio per protestare per la situazione i gruppi organizzati hanno rimosso gli striscioni attaccati alla balaustra intorno al 70'.