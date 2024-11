CONFERENCE, Apoel-ACF non in chiaro: dove seguirla

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Così come è successo per le precedenti due gare del girone, anche la terza sfida della Fiorentina non sarà visibile in chiaro. Apoel Nicosia-Fiorentina, match in programma domani sera alle 21, sarà infatti trasmessa solo su SkySport, canale 253, e quindi visibile in esclusiva per chi ha l'abbonamento a Sky. Per non perderti nessuna emozione del giovedì di Conference invece puoi seguirci su Radio FirenzeViola, con ampio pre-partita, la radiocronaca della gara a cura del nostro inviato Tommaso Loreto e, successivamente, spazio ad analisi e alle voci dei protagonisti.