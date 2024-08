CONFERENCE, Ai viola la vincente tra Ararat e Puskas

FirenzeViola.it

Ararat Armenia-Puskas Akademia Fc. Da questa sfida uscirà l'avversaria della Fiorentina per i playoff di Conference League di fine mese.

L'urna di Nyon ha riservato un sorteggio a dir poco morbido (ma, viste in generale le avversarie, sarebbe stato strano il contrario) per la Fiorentina di Palladino. Tra i viola e la fase finale del torneo ci sarà o un club armeno o uno ungherese: le due sfide tra Ararat e Puskas Akademia si terranno giovedì 8 agosto (andata) e giovedì 15 agosto; la Fiorentina entrerà in gioco giovedì 22 agosto (gara al Franchi), mentre il ritorno (giovedì 29) sarà in Armenia o Ungheria. Chi vince accederà al girone unico (qui il quadro completo e la struttura della nuova Conference League).