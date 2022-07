CONFERENCE, -7 AL SORTEGGIO: VIOLA QUASI CERTAMENTE TESTE DI SERIE. I DETTAGLI

Fra esattamente una settimana, martedì 2 agosto, la Fiorentina conoscerà il proprio accoppiamento ai playoff di Conference League (andata 18 agosto, ritorno 25 agosto), ultimo ostacolo per arrivare alla fase a gironi. I viola – per farla breve – a meno di sorprese dovrebbero essere fra le teste di serie e dunque evitare squadre come Villarreal e West Ham. Gli ostacoli più insidiosi, a quel punto, potrebbero essere i tedeschi del Colonia (che però dovrebbero riuscire a essere fra le teste di serie), i francesi del Nizza, i belgi dell’Anderlecht, le due portoghesi Gil Vicente e Vitoria Guimaraes. La certezza delle fasce del sorteggio l’avremo solo giovedì sera, al termine del 2° turno preliminare di Champions League, Europa League e Conference League. E a complicare ancor di più le cose c’è che il sorteggio dei playoff (2 agosto) avverrà prima che venga disputato il 3° turno preliminare (4-11 agosto). Ma, per chi vuol entrare nel dettaglio, andiamo con ordine.

REGOLAMENTO

I playoff di Conference League vedranno impegnate 44 squadre: 10 del percorso “campioni” e 34 del percorso principale “non campioni”. La Fiorentina è ovviamente in quest’ultimo percorso. Non avendo partecipato ad alcuna competizione europea negli ultimi cinque anni, i viola avranno un coefficiente di 15,380, cioè il 20% di quello italiano. Alcune di queste 34 squadre (Fiorentina, West Ham, Villarreal, Colonia, Nizza) sono ammesse direttamente ai playoff, altre arriveranno dal 3° turno preliminare di Conference League, altre ancora scenderanno dal 3° turno preliminare di Europa League.

IL SORTEGGIO DEI PLAYOFF

Martedì prossimo, nell’urna delle teste di serie ci saranno le 17 squadre con miglior coefficiente. Visto che il sorteggio dei playoff si terrà il 2 agosto, cioè prima che si disputi il 3° turno preliminare, per le sfide di tale turno verrà considerato il coefficiente della squadra migliore. Per conoscere le fasce del sorteggio, però, dovremo aspettare giovedì sera, cioè la conclusione del 2° turno preliminare di Champions League (dove è impegnata la Dinamo Kiev, che potrebbe “retrocedere” e occupare uno ‘slot’ da testa di serie), del 2° turno preliminare di Europa League e del 2° turno preliminare di Conference League.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente, considerando che le teste di serie saranno 17, la Fiorentina ha potenzialmente il 19° miglior coefficiente e dunque sarebbe fuori dalla prima fascia. Per stilare la graduatoria potenziale, abbiamo preso in considerazione le squadre che sono attualmente impegnate nel 2° turno preliminare e che, in caso di passaggio del turno, farebbero occupare alla propria partita del 3° turno preliminare (vedi l'elenco più sotto) lo ‘slot’ nell’urna delle testa di serie (perché, come detto, per le sfide del 3° turno preliminare verrà conteggiato il coefficiente della squadra più alta).

Questo l’elenco degli “slot” con coefficiente superiore a quello dei viola (che, come abbiamo detto, è 15,380)

- Villarreal (ESP) 78,000

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato il Basilea (SUI) [se passa col Crusaders (NIR)] 55,000

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato lo Slavia Praga (CZE) [se passa con St Joseph's (GIB)] 52,000

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato lo Young Boys (SUI) [se passa con Liepāja (LVA)] 37,000

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato l’AZ Alkmaar (OLA) [se passa con Tuzla City (BIH)] 28,500

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato il PAOK Salonicco (GRE) [se passa con Levski Sofia (BUL)] 25,000

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato l’Istanbul Basakeshir (TUR) [se passa con Maccabi Netanya (ISR)] 25,000

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato il Maccabi Tel-Aviv (ISR) [se passa con PFC Zire (AZE)] 24,500

- West Ham (ENG) 21,328

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato l’FK Astana (AZE) [se passa con Raków Czestochowa (POL)] 20,500

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato Molde FK (NOR) [se passa con Elfsborg (SWE)] 19,000

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato lo Zorya Luhanks (UKR) 18,000

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato l’APOEL Nicosia (CYP) [se passa con Botev Plovdiv (BUL)] 18,000

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato l’FCSB (ROU) [ex Steaua Bucarest, se passa con Saburtalo (GEO)] 17,500

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato il BATE Borisov (BLS) [se passa con Konyaspor (TUR)] 17,500

- vincente del 3° preliminare dove è impegnato il Rapid Vienna (AUT) [se passa col Lechia Gdansk (POL)] 16,000

- perdente della sfida del terzo turno preliminare di Europa League fra il Partizan Belgrado (SRB) (24,500) e la perdente del secondo turno preliminare di Champions League Midtjylland (DEN) - AEK Larnaca (CYP)

- perdente della sfida del terzo turno preliminare di Europa League fra Slovácko (CZE) (5,560) e la perdente del secondo turno preliminare di Champions League Dinamo Kiev (UKR) (44,000) - Fenerbahce (TUR) (14,500). Se la Dinamo Kiev dovesse essere eliminata avrebbe un coefficiente di 44,000 e dunque occuperebbe uno slot fra le teste di serie.

Come detto, però, molte squadre elencate devono ancora superare il secondo turno preliminare di Conference (da oggi a giovedì sera si disputeranno le gare di ritorno). Ad esempio, l’Astana ha perso all’andata 5-0 sul campo dei polacchi del Raków Czestochowa e dunque lo ‘slot’ della formazione kazaka dovrebbe venir meno. Stesso discorso per il Bate Borisov (sconfitto 3-0 in casa dai turchi del Konyaspor), mentre anche la Dinamo Kiev (se domani sera in Champions League dovesse passare il turno col Fenerbahce, all’andata è finita 0-0) libererebbe un posto.

Insomma, la Fiorentina è attualmente a pochi passi dall’urna delle teste di serie, e solo un’improbabile serie di risultati e rimonte potrebbe relegarla in seconda fascia. C’è poi da dire che i viola, nel sorteggio del 2 agosto, saranno probabilmente accoppiati alla vincente di una sfida del 3° turno preliminare e che dunque dovranno aspettare l’11 agosto per conoscere esattamente la propria avversaria. Per il momento accontentiamoci della buona notizia: gli spauracchi Villarreal e West Ham, con ogni probabilità, saranno evitati.

In coda, un’occhiata alla situazione attuale in Conference League dopo le gare di andata del 2° turno preliminare. Le gare di ritorno si giocano fra oggi, domani e giovedì (viene indicato il risultato dell'andata).

SECONDO TURNO PRELIMINARE

percorso “campioni”

La Fiorita (SMR) vs Ballkani (KOS) – 0-4

Víkingur Reykjavík (ISL) vs The New Saints FC (WAL) – 2-0

Sutjeska (MNE) vs KÍ (FRO) – 0-0

Hibernians (MLT) vs Levadia Tallinn (EST) – 3-2

Tirana (ALB) vs Zrinjski (BIH) – 0-1

Lech Poznań (POL) vs Dinamo Batumi (GEO) – 5-0

CFR Cluj (ROU) vs Inter Club d'Escaldes (AND) – 3-0

Tobol Kostanay (KAZ) vs Lincoln Red Imps (GIB) – 2-0



percorso principale “non campioni”

Gzira United (MLT) vs Radnicki (SRB) – 2-2

Aris Thessaloniki (GRE) vs Gomel (BLR) – 5-1

Botev Plovdiv (BUL) vs APOEL (CYP) – 0-0

Fehérvár (HUN) vs Gabala (AZE) – 4-1

İstanbul Başakşehir (TUR) vs Maccabi Netanya (ISR) – 1-1

Aris Limassol (CYP) vs Neftçi (AZE) – 2-0

Velež (BIH) vs Hamrun Spartans (MLT) – 0-1

Saburtalo (GEO) vs FCSB (ROU) – 1-0

Makedonija GP Skopje (MKD) VS CSKA-Sofia (BUL) – 0-0

Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs Dinamo Minsk (BLR) – 2-1

PFC Zire (AZE) vs Maccabi Tel-Aviv (ISR) – 0-3

Vllaznia (ALB) vs Universitatea Craiova (ROU) – 1-1

Ararat-Armenia (ARM) vs Paide Linnameeskond (EST) – 0-0

Kairat Almaty (KAZ) vs Kisvárda (HUN) – 0-1

BATE Borisov (BLR) vs Konyaspor (TUR) – 0-3

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU) vs NK Olimpija Ljubljana (SVN) – 3-1

Kyzylzhar Petropavlovsk (KAZ) vs Osijek (CRO) – 1-2

Liepāja (LVA) vs Young Boys (SUI) – 0-1

Rapid Wien (AUT) vs Lechia Gdańsk (POL) – 0-0

Seinäjoki (FIN) vs Lillestrøm (NOR) – 0-1

Breidablik (ISL) vs FK Budućnost Podgorica (MNE) – 2-0

Saint Patrick's Athletic (IRL) vs Mura (SVN) – 1-1

St Joseph's (GIB) vs Slavia Praha (CZE) – 0-4

Spartak Trnava (SVK) vs Newtown (WAL) – 4-1

Sūduva (LTU) vs Viborg (DEN) – 0-1

Vikingur (FRO) vs Dunajská Streda (SVK) – 0-2

Pogoń Szczecin (POL) vs Brøndby (DEN) – 1-1

AZ (NED) vs Tuzla City (BIH) – 1-0

Motherwell (SCO) vs Sligo Rovers (IRL) – 0-1

Molde (NOR) vs Elfsborg (SWE) – 4-1

Koper (SVN) vs Vaduz (LIE) – 0-1

B36 Tórshavn (FRO) vs Tre Fiori (SMR) – 1-0

Ružomberok (SVK) vs Riga (LVA) – 0-3

Basel (SUI) vs Crusaders (NIR) – 2-0

Royal Antwerp (BEL) vs Drita (KOS) – 0-0

Petrocub-Hincesti (MDA) vs Laç (ALB) – 0-0

Racing Union (LUX) vs Čukarički (SRB) – 1-4

Levski Sofia (BUL) vs PAOK (GRE) – 2-0

Vitória SC (POR) vs Puskás Akadémia (HUN) – 3-0

Rijeka (CRO) vs Djurgården (SWE) – 1-2

Vorskla Poltava (UKR) vs AIK (SWE) – 3-2

Valmiera (LVA) vs Shkëndija (MKD) – 1-2

Raków Czestochowa (POL) vs Astana (KAZ) – 5-0

KuPS Kuopio (FIN) vs Milsami Orhei (MDA) – 2-2

Sparta Praha (CZE) vs Viking (NOR) – 0-0

ACCOPPIAMENTI TERZO TURNO PRELIMINARE

(andata 4 agosto – ritorno 11 agosto)

Percorso “campioni”

Víkingur Reykjavík (ISL) / The New Saints (WAL) vs Lech Poznań (POL) / Dinamo Batumi (GEO)

RFS (LVA) vs Hibernians (MLT) / Levadia Tallinn (EST)

La Fiorita (SMR) / Ballkani (KOS) vs Sutjeska (MNE) / KÍ (FRO)

Tirana (ALB) / Zrinjski (BIH) vs Tobol Kostanay (KAZ) / Lincoln Red Imps (GIB)

Shakhtyor Soligorsk (BLR) vs CFR Cluj (ROU) / Inter Club d'Escaldes (AND)

Percorso principale (“non campioni”)

(La Fiorentina potrebbe trovare la vincente di una di queste sfide)

Spartak Trnava (SVK) / Newtown (WAL) vs Raków Czestochowa (POL) / Astana (KAZ)

AIK (SWE) / Vorskla Poltava (UKR) vs Valmiera (LVA) / Shkëndija (MKD)

Sparta Praha (CZE) / Viking (NOR) vs Motherwell (SCO) / Sligo Rovers (IRL)

Breidablik (ISL) / FK Budućnost Podgorica (MNE) vs İstanbul Başakşehir (TUR) / Maccabi Netanya (ISR)

KuPS Kuopio (FIN) / Milsami Orhei (MDA) vs Liepāja (LVA) / Young Boys (SUI)

Ararat-Armenia (ARM) / Paide Linnameeskond (EST) vs Anderlecht (BEL)

Sūduva (LTU) / Viborg (DEN) vs B36 Tórshavn (FRO) / Tre Fiori (SMR)

Hajduk Split (CRO) vs Vitória SC (POR) / Puskás Akadémia (HUN)

Pogoń Szczecin (POL) / Brøndby (DEN) vs Basel (SUI) / Crusaders (NIR)

Seinäjoki (FIN) / Lillestrøm (NOR) vs Royal Antwerp (BEL) / Drita (KOS)

CSKA-Sofia (BUL) / Makedonija (MKD) vs Saint Patrick's Athletic (IRL) / Mura (SVN)

Dundee United (SCO) vs Tuzla City (BIH) / AZ (NED)

Botev Plovdiv (BUL) / APOEL (CYP) vs Kyzylzhar Petropavlovsk (KAZ) / Osijek (CRO)

Víkingur (FRO) / Dunajská Streda (SVK) vs Saburtalo (GEO) / FCSB (ROU)

Ružomberok (SVK) / Riga (LVA) vs Gil Vicente (POR)

Wolfsberger (AUT) vs Gzira United (MLT) / Radnicki Niš (SRB)

PFC Zire (AZE) / Maccabi Tel-Aviv (ISR) vs Gomel (BLR) / Aris Thessaloniki (GRE)

Molde (NOR) / Elfsborg (SWE) vs Kairat Almaty (KAZ) / Kisvarda (HUN)

Aris Limassol (CYP) / Neftçi (AZE) vs Rapid Wien (AUT) / Lechia Gdańsk (POL)

Lugano (SUI) vs Hapoel Beer-Sheva (ISR) / Dinamo Minsk (BLR)

Levski Sofia (BUL) / PAOK (GRE) vs Velež (BIH) / Hamrun Spartans (MLT)

Twente (NED) vs Racing FC Union Luxembourg (LUX) / Čukarički (SRB)

Zorya Luhansk (UKR) vs Vllaznia (ALB) / Universitatea Craiova (ROU)

Koper (SVN) / Vaduz (LIE) vs BATE Borisov (BLR) / Konyaspor (TUR)

Sepsi Sfantu Gheorghe (ROU) / Olimpija Ljubljana (SVN) vs Rijeka (CRO) / Djurgården (SWE)

Fehérvár (HUN) / Gabala (AZE) vs Petrocub-Hincesti (MDA) / Laçi (ALB)

St Joseph's (GIB) / Slavia Praha (CZE) vs Panathinaikos (GRE)