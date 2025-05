"Con Palladino non è cambiato nulla". Il dg Ferrari conferma il tecnico

vedi letture

"Con l'allenatore abbiamo parlato una settimana prima, prima ancora della gara con il Betis. Non è cambiato nulla, non c'è niente da dire. Tutto come allora, non è che in una settimana cambia qualcosa". A dirlo è stato il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari che incalzato all'uscita dall'Assemblea di Lega a Roma da Firenzeviola.it ha confermato sulla panchina viola il proprio allenatore nonostante i recenti risultati negativi.