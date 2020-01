COMMISSO SU CAMPI, Prezzo più basso di Mercafir

Nella lunga conferenza stampa di oggi (LEGGI QUI l'integrale), Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, ha anche rapidamente commentato la possibilità di sondare nuove piste differenti dall'area Mercafir per il nuovo stadio, parlando in particolare della possibilità di acquistare un terreno privato nella zona di Campi Bisenzio: "Lui (il sindaco Emiliano Fossi, ndr) non è il proprietario dei terreni. Con i proprietari abbiamo parlato, e c'è un prezzo molto più basso della Mercafir. Ma ci sono anche altre situazioni".