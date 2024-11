COLPANI, Possibile nuovo ruolo? Palladino ci pensa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel lunedì di FirenzeViola.it una suggestione tattica: Andrea Colpani sulla linea dei centrocampisti? Sì, perché c'è una novità che sta prendendo piede nelle ultime settimane al Viola Park, cioè quella di considerare anche Colpani un centrocampista all'occorrenza. Le qualità dell'ex Monza sono sotto gli occhi di tutti e ha sempre giocato nel ruolo prediletto di esterno, ma con il passare delle settimane potrebbe essere impiegato anche nei tre a centrocampo, magari nelle partite in cui far rifiatare qualche centrocampista. Anche per questo le prime strategie degli uomini mercato della Fiorentina si stanno direzionando più sulla ricerca di un esterno che su quella di un centrocampo: Colpani il centrocampista può farlo e chissà che in futuro non possa essere schierato nel suo vecchio ruolo.

