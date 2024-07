COLPANI, I viola offrono 13 mln, il Monza ne vuole almeno 16

Fonte: Niccolò Santi

In questi giorni di calciomercato, la Fiorentina sta lavorando per rinforzare il centrocampo e la trequarti. Proprio in quest'ultima zona, Andrea Colpani è sicuramente il nome più caldo di queste ore che i viola stanno cercando di portare a Raffaele Palladino.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nell'incontro di oggi tra la società viola e il Monza sarebbero stati fatti dei piccoli passi avanti. Il nodo che non è stato ancora sciolto non è tanto sulla formula, ma sulla cifra: i viola offrono complessivamente 13 milioni per Colpani, mentre il Monza ne chiede almeno 16-17.