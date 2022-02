CLASSIFICA, Viola unici a vincere tra le prime

La vittoria contro l'Atalanta potrebbe diventare un passaggio chiave nel campionato della Fiorentina: il ventiseiesimo turno di Serie A, giornata che si concluderà domani con Cagliari-Napoli e Bologna-Spezia, sorride infatti ai viola, che approfittano degli stop delle dirette concorrenti per l'Europa per ridurre le distanze in classifica. Aspettando il Napoli, la Fiorentina è infatti l'unica squadra delle top dieci della classifica ad aver vinto, in una tre giorni di campionato caratterizzata dal segno X.

Col pari della Roma di ieri e l'1-1 di stasera della Lazio contro l'Udinese, la squadra di Italiano sale a quota 42 e supera i giallorossi, fermi a quota 41 punti e con una partita in più rispetto ai viola, e avvicina i biancocelesti (al sesto posto con 43 punti, a +1 dai gigliati ma con una partita in più) e proprio l'Atalanta (ferma a 44 al quinto posto ma, come la Fiorentina, con una gara da recuperare rispetto alle altre); più in su, a quota 47, c'è la Juventus, quarta in classifica ma con una partita in più rispetto alla Dea ed ai viola, in una bagarre europea a cinque squadre. Ecco la classifica:



SQUADRA Pt Partite

Milan 56 26

Inter 54 25

Napoli 53 25

Juventus 47 26

Atalanta 44 25

Lazio 43 26

FIORENTINA 42 25

Roma 41 26

Verona 37 26

Torino 33 25

Sassuolo 33 26

Empoli 31 26

Bologna 28 24

Sampdoria 26 26

Spezia 26 25

Udinese 24 25

Venezia 22 25

Cagliari 21 25

Genoa 16 26

Salernitana 14 24