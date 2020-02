CLASSIFICA SERIE A, La zona rossa ora è a 6 punti

La Fiorentina vede pericolosamente avvicinarsi alcune pretendenti alla corsa per non retrocedere dalla Serie A, dopo gli ultimi due passi a vuoto consecutivi in campionato. La zona rossa per i viola, adesso, dista solamente sei punti, visto che Lecce e Genoa hanno vinto nel pomeriggio le loro partite contro Napoli e Cagliari. Il problema, per i gigliati, è che si sono avvicinate anche altre squadre, vedi Udinese e Sampdoria, tra l'altro proprio il prossimo avversario in campionato, domenica prossima. Di seguito ecco dunque la classifica aggiornata.

Juventus 54

Inter* 51

Lazio* 50

Atalanta 42

Roma 39

Verona 34

Bologna 33

Milan* 32

Cagliari 32

Parma* 32

Napoli 30

Sassuolo 29

Torino 27

Fiorentina 25

Udinese 25

Sampdoria 23

Lecce 22

Genoa 19

Brescia 16

SPAL 15