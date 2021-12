CINQUINI A FV, DV9? Caso plusvalenze non inciderà

L’ex ds della Fiorentina, Oreste Cinquini, ha parlato ieri a FirenzeViola.it di come la questione plusvalenze in casa Juventus potrebbe influire sull’eventuale trattativa per Vlahovic: “Non credo possa incidere, ma indubbiamente la Juventus ha esagerato. Molte società hanno messo in atto questo stratagemma, ma un conto è portare il valore di un giocatore da 10 milioni a 11, un conto a 20 o 30. Si fa lo stesso un illecito, ma è diverso. I bianconeri hanno estremamente bisogno di Vlahovic e non credo che riscatteranno Morata. Se è la Juventus la squadra che dovesse pensare al serbo, non credo che rinunci a poter arrivare quantomeno al 4° posto e provi dunque a prenderlo per gennaio. Sento parlare anche di Arsenal e Tottenham, ma non vedo come possa convivere Vlahovic con Harry Kane a livello tattico".

