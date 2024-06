CHRISTENSEN DÀ﻿ APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA STAGIONE: IL BORSINO DEI PORTIERI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oliver Christensen torna in Danimarca per le vacanze non prima però di aver salutato i tifosi e dato appuntamento alla prossima stagione: "Sono già eccitato per la prossima stagione. A presto e buona estate" ha detto in chiusura di un discorso in cui il portiere ha tracciato un bilancio di questa prima stagione in viola: "È passato il primo anno in Fiorentina. Non è finita come tutti noi volevamo con un trofeo, e a pensarci fa ancora male. Perché questo club, giocatori, personale, città e tifosi meritano davvero di sollevare un trofeo dopo l'incredibile lavoro che è stato fatto negli ultimi anni, con un trofeo che è stato così vicino in molte finali. Spero che la prossima stagione sarà migliore per me personalmente, e noi come squadra miglioreremo ulteriormente. Così potremo continuare a inseguire grandi cose. Un grande ringraziamento ai tifosi che hanno viaggiato in tutta Europa e in Italia per sostenerci in strada e a casa. Significa tutto" ha scritto sui social.

Christensen a Firenze si è subito integrato, complice anche la fidanzata che studia a Firenze. Guascone sia in campo (basti pensare alle gare di Coppa con Parma e Bologna) che fuori (giravano video del danese improvvisato deejay in un locale del centro). Ma è stato anche sfortunato perché, scelto come portiere delle Coppe, si è dovuto operare al ginocchio rimanendo fuori a lungo ed il rientro in campionato non è stato dei migliori tanto che la papera di Verona è stato un finale poco bello della sua stagione. Il suo contratto scade nel 2028 e dunque il danese si prepara alla sua seconda stagione, difficile dire se da protagonista.

Titolare inamovibile quest'anno è stato ancora Pietro Terracciano, esperto, affidabile e protagonista indiscusso in alcune partite, che ha ancora un altro anno di contratto. Al momento non c'è sentore di un rinnovo ma neanche di un addio anticipato. D'altronde il portiere arriverà a fine stagione a 35 anni e tutto potrebbe dipendere dal suo rendimento di quest'anno.

C'è poi Tommaso Martinelli, il terzo portiere classe 2006 che ha esordito nell'ultima gara di campionato, il recupero con l'Atalanta del 2 giugno. Una prestazione buona anche alla luce di un paio di parate non banali. La società su di lui dovrà prendere una decisione: puntare su di lui nonostante la giovane età o mandarlo a giocare perché non avrebbe senso tenerlo ancora inattivo.

Con l'addio di Italiano, che aveva la massima fiducia in Terracciano, passato da riserva a titolare secondo anche il giudizio di più preparatori che si sono alternati in questi tre anni, vedremo quali saranno le scelte di Raffaele Palladino e del nuovo preparatore che sarà nel suo staff e se le gerarchie cambieranno o, addirittura, sarà preso un nuovo portiere.