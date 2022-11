CHE SMACCO SAREBBE! DOPO 20 ANNI POTREBBE TOCCARE A LORO

Forse chissà succederà…uso l’incipit di un coro che allo stadio Franchi ha avuto grande risonanza nella contestazione alla dirigenza Della Valle per dare il la ad un sogno che, come tifosa viola, sto pregustando in questi giorni e che ha dato una scossa al mio torpore da mondiali e da astinenza da Fiorentina. Sul mio volto, e su quelli di tanti altri che “odiano” la Juventus, si è stampato un sorrisetto ironico nell’attesa di quello che potrà provocare la bomba esplosa in casa bianconera: dimissioni del consiglio di amministrazione, di Andrea Agnelli e Nedved, un ammutinamento generale a fronte delle accuse mosse dalla Procura di Torino.

Chiaramente non entro in merito alle questioni giudiziarie anche se mi auguro che chi ha sbagliato paghi, soprattutto loro che rappresentano agli occhi di noi osservatori ed amanti del calcio il potere assoluto alla faccia di tutto e tutti, dalla presunzione e la prepotenza nel volersi elevare ad una Superlega, alla capacità, pare, di falsare i bilanci, alla creatività sulle plusvalenze, con l’ormai atavica convinzione che “io sono io e voi non siete un ca…volo”. Speriamo che questa sia l’occasione giusta perché venga ristabilito l’ordine e si possa giocare in campionati dove tutti seguono le stesse regole, anche se ho molti dubbi che si arrivi a ciò ma a volte i desideri si avverano.

La cosa che stuzzica la mia perfidia riguarda il futuro calcistico della nostra acerrima nemica e quando leggo che, dopo le valutazioni degli organi competenti, potrebbe rischiare anche la retrocessione in B o addirittura l’iscrizione ad un campionato di categoria inferiore, gongolo alla grande. Pare brutto augurare il male, calcistico si intende, ma far rivivere agli juventini quello che abbiamo passato noi dopo il fallimento renderebbe giustizia a quanto abbiamo sofferto e alle umiliazioni che tutte le altre tifoserie ci hanno inferto in quel periodo. Mi ricordo con terrore la paura che la mia Fiorentina sparisse, se però sparissero quelle strisce…non mi dispiacerebbe: dopo 20 anni dalla Florentia viola, una giratina in serie c potrebbe farla la Turin bianconera!

Per essendo i bianconeri la squadra con maggior numero di supporter, sono anche invisi a tanta gente e quello che si è scatenato sui social ne è la conferma. La maggior parte dei meme in circolazione riportano un Allegri col ghigno di soddisfazione, l’highlander, l’unico rimasto, colui che avrebbe ironicamente accettato le dimissioni di tutto il Cda che lo voleva lontano dalla panchina juventina, sfottò che parlano del passaggio dalle luci natalizie a quelle delle auto della finanza, per finire con un’immagine di Chiesa e Vlahovic a fare le consegne a domicilio.

Quello degli ex viola è un argomento che ho sentito rimbalzare a giro con l’ipotesi, irrealizzabile, di un loro ritorno a Firenze se non saranno saldate le rate di pagamento. Stante che non accadrà, devo dire che, da nostalgica, Dusan lo riprenderei di corsa alla faccia delle banalità legate all’etichetta di traditore. Oddio togliere il posto a Jovic e Cabral sarebbe dura, ma potrebbe farcela!

Rimbalzano anche le parole che Commisso ha sempre detto in merito alla solidità economica della Fiorentina rispetto a tante squadre in Italia, e quanto sta accadendo gli dà ragione, ma c’è da considerare che si potrebbe fare bene anche senza mirare esclusivamente allo scudetto dei bilanci. Se la Fiorentina fosse gestita da chi capisce un po’ più di calcio, se si evitasse di vendere sempre i migliori calciatori, guarda caso proprio alla tanto vituperata Juve, si potrebbe guardare a numeri più interessanti nella classifica e non solo a quelli dei ricavi.

La Signora in viola