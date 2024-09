CHE FINE HA FATTO PONGRACIC? A EMPOLI IL 4° FORFAIT, MA C'È DI PIU'

FirenzeViola.it

Alla fine ha dovuto dare forfait un'altra volta: Marin Pongracic a Empoli non ci sarà e si prepara così a saltare la quarta partita su otto della stagione. Considerando che anche quando è stato presente ha comunque visto dalla panchina la partita contro il Monza e giocato solo 9 minuti finali contro l'Atalanta, all'attivo restano di fatto solo le due sfide per il preliminare di Conference League contro la Puskas Akademia e l'esordio in campionato con l'espulsione rimediata a Parma.

Il piatto piange

Un bilancio decisamente negativo soprattutto per chi era chiamato a sostituire una colonna come Milenkovic, oltre al fatto che i 15 milioni di euro spesi per scippare il giocatore al Rennes e prenderlo dal Lecce fanno ad oggi di Pongracic uno dei difensori più pagati della storia della Fiorentina. Tutti elementi che raccontano e spiegano male l'investimento estivo della dirigenza viola, probabilmente l'unico che fin qui non è ancora riuscito a dare praticamente niente alla causa. Aver trovato un Comuzzo così pronto sta aiutando Palladino nel suo percorso ma se le difficoltà maggiori della sua Fiorentina sono arrivate soprattutto dalla difesa, le responsabilità stanno anche nel non essere riuscito ad avere ancora Pongracic al 100%.

La rabbia di Pongracic

Non è difficile immaginare lo stato d'animo di un calciatore che fa della cattiveria agonistica uno dei tratti principali e che sta perdendo anche il suo ruolo centrale in nazionale. Il difensore croato non si aspettava tutte queste difficoltà nel trovare la condizione giusta, anche se tutti sapevano che questo è sempre stato il grande limite della carriera di un calciatore arrivato a indossare anche maglie prestigiose. Un altro affaticamento muscolare lo ha messo ko per la partita di oggi e l'unico obiettivo è ora quello di tornare il più presto possibile a disposizione, anche perché per via della sua corporatura alta e muscolosa ha più bisogno di tempo per ritornare in forma. Vivrà la partita contro l'Empoli mordendosi le mani nella speranza di poter tornare a disposizione già da lunedì anche se continua a evidentemente il risentimento muscolare non si è ancora risarcito. La pazienza è la virtù dei forti, dice un proverbio che si tramanda da generazioni, ma quello che si sta chiedendo a Pongracic è un vero e proprio atto di meditazione per non perdere la calma e riprendersi con gli interessi tutto ciò che in questo inizio di stagione gli è stato tolto.