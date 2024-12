FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

A gennaio Biraghi andrà via quasi sicuramente: la destinazione principale, ad oggi, può essere il Napoli, ma dipenderà dall'eventuale addio agli azzurri da parte di Leonardo Spinazzola. Per quanto riguarda Parisi, invece, la pista più accreditata è il Como.