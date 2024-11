CESSIONI, DA CHRISTENSEN A KOUAME: IN DIVERSI POTREBBERO LASCIARE A GENNAIO

FirenzeViola.it

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di mercato, la Fiorentina si prepara a valutare non solo i possibili rinforzi, ma anche alcune cessioni strategiche per sfoltire la rosa e fare spazio a nuovi innesti. Diversi membri della squadra di Palladino, infatti, sembrano destinati a lasciare Firenze, complici il poco spazio trovato in questa prima parte di stagione.

MOVIMENTI TRA I PALI - Arrivato con aspettative importanti, Christensen non è riuscito a scalare le gerarchie, rimanendo all’ombra di Terracciano e ora anche del giovane Martinelli. Le sue presenze si contano sulle dita di una mano, e la Fiorentina potrebbe decidere di cederlo già a gennaio, magari in prestito con diritto di riscatto. Alcune squadre in Germania e in Championship potrebbero essere interessate a un profilo come il suo. Se il danese è ai margini, Terracciano ha invece svolto il ruolo di secondo portiere con professionalità. Tuttavia, con l'arrivo di De Gea e la promozione definitiva di Martinelli, il portiere potrebbe lasciare Firenze per cercare maggiore spazio. Club di Serie A e B potrebbero essere interessati alla sua esperienza, e una cessione a gennaio non è da escludere.

DIFESA - Moreno, acquistato la scorsa estate, ha avuto pochissime occasioni per mettersi in mostra. La folta concorrenza nel reparto di difesa, infatti, gli ha impedito di ritagliarsi un ruolo importante. La Fiorentina potrebbe valutare l’ipotesi di cederlo in prestito per farlo crescere, con destinazioni possibili sia in Serie A che in Serie B, dove il centrale ha alcuni estimatori. Attenzione anche al futuro di Quarta e Biraghi. Il capitano e il vice capitano in questo avvio di stagione faticano a trovare spazio e davanti a un'offerta importante non è da escludere che possano lasciare Firenze a titolo definitivo.

KOUAME - Tra i nomi più interessanti in uscita c’è quello di Christian Kouamé. L’attaccante ivoriano, pur offrendo sempre grande generosità quando chiamato in causa, non è riuscito a imporsi come titolare nell’attacco di Palladino, penalizzato dalla concorrenza di Kean e Beltrán. La Fiorentina potrebbe decidere di cederlo a titolo definitivo per finanziare nuove operazioni di mercato. Club di Serie A, Torino su tutti, e Ligue 1 stanno monitorando la situazione.