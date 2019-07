CECCHERINI, Ci pensa il Brescia. Contatti in corso

In queste ore si registrano contatti di calciomercato tra Fiorentina e Brescia, per più di un profilo. Come raccontato nella giornata di ieri, la società lombarda ha declinato due profili proposti dai viola come quelli del difensore brasiliano Vitor Hugo e del fantasista Riccardo Saponara, rientrato dalla stagione trascorsa in prestito alla Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, però, c'è un'altra pista che attualmente vede le due società nuovamente coinvolte, ed è quella che porta al difensore centrale Federico Ceccherini, apprezzato dalla dirigenza delle Rondinelle e considerato non fondamentale dal tecnico viola Montella. Contatti in corso tra i due club per quella che al momento è solamente un'idea ma, qualora ci fossero le condizioni, che potrebbe pure diventare qualcosa di più. E la speranza di parte gigliata è quella di riuscire ad includere nel discorso un canale preferenziale per arrivare a Sandro Tonali.