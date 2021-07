Il ritorno di Matija Nastasić alla Fiorentina si fa sempre più concreto. La dirigenza viola, infatti, avrebbe bloccato il difensore serbo per riportarlo a Firenze ben nove anni dopo. Il costo dell'operazione non dovrebbe essere altissimo, si parla di una cifra intorno ai 2-3 milioni di euro in virtù di un accordo tra il serbo e lo Schalke 04 che prevede di liberarlo a condizioni molto più favorevoli rispetto al valore del calciatore in caso di retrocessione.

Nonostante abbia vestito la maglia viola per appena un anno in molti ancora si ricordano di Nastasic a Firenze. Trasferitosi al Manchester City quasi a sorpresa nell'estate del 2012 per una cifra faraonica, 16 milioni di euro più il cartellino di Stevan Savic, adesso il classe '93 potrebbe riabbracciare il club che lo ha lanciato tra i grandi.

Nel del 2015 Nastasic ha lasciato i citizens per trasferirsi allo Schalke 04 per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. In questi ultimi cinque anni il serbo, nonostante alcuni infortuni, è stato uno dei pilastri della formazione tedesca anche se in quest'ultima stagione è arrivata la clamorosa retrocessione.

L'arrivo di Nastasic alla Fiorentina potrebbe essere l'ennesimo cavallo di ritorno in viola che ultimamente stanno avendo poco fortuna. Dai ritorni in panchina di Montella, Prandelli e Iachini, al ritorno in dirigenza di Corvino, passando per gli ex giocatori come Badelj e Borja Valero. La speranza dei tifosi viola è quella di avere un cavallo di ritorno importante e in grado di rialzare la difesa della Fiorentina.