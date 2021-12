INDISCREZIONI DI FV IND. FV, QUOTAZIONI DI KOKORIN DAL 1' IN RIALZO Sono in netto rialzo le quotazioni di Aleksandr Kokorin titolare stasera contro il Benevento. L'attaccante russo, contrariamente a quanto filtrava alla vigilia, potrebbe partire dal 1' minuto al centro dell'attacco che si giocherà gli ottavi di finale... Sono in netto rialzo le quotazioni di Aleksandr Kokorin titolare stasera contro il Benevento. L'attaccante russo, contrariamente a quanto filtrava alla vigilia, potrebbe partire dal 1' minuto al centro dell'attacco che si giocherà gli ottavi di finale... NOTIZIE DI FV CASTROVILLI, IL SASSUOLO E UNA RICORRENZA SPECIALE Uno dei temi più letti sulle pagine di Firenzeviola.it è stato l'approfondimento che la nostra redazione ha dedicato a Gaetano Castrovilli, che domani per la prima volta tornerà tra i convocati dopo il sovraccarico muscolare avuto qualche settimana... Uno dei temi più letti sulle pagine di Firenzeviola.it è stato l'approfondimento che la nostra redazione ha dedicato a Gaetano Castrovilli, che domani per la prima volta tornerà tra i convocati dopo il sovraccarico muscolare avuto qualche settimana... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 dicembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi