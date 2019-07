CASTROVILLI, Ha già ripreso a correre. Moena...

Si è presentato anche Gaetano Castrovilli questa mattina per il giro di visite mediche al centro sportivo. Come raccolto da FirenzeViola.it, dopo l'infortunio subito al ginocchio prima della partenza all'Europeo Under 21, il giocatore sta meglio e ha già ricominciato a correre durante la sua riabilitazione a Roma. È ancora in dubbio se partirà o meno con i compagni per Moena, ma la sua presenza ai 'Campini' quest'oggi è già un primo passo verso il recupero.