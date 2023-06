CAPOEIRA E RELAX, MA DODO PENSA GIÀ ALLA VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La testa staccata dal calcio giocato ma neanche troppo. Con un post sui social, Dodo ha voluto ricordare a tutti quanto faccia parte del progetto Fiorentina e quanto abbia voglia di continuare il suo percorso con la maglia viola. Tra un ballo di capoeira e un giro nel suo Brasile, il terzino ex Shaktar non pensa alle prime voci di mercato che si erano già fatte sentire:

Italiano ripartirà da lui e al ritorno dalle vacanze continuerà a cercare di stimolare al massimo il suo terzino destro con cui si è creato un legame molto forte, certificato da quell'abbraccio nella vittoria contro il Milan. La prossima stagione il nativo di Taubatè partirà da colonna della squadra dopo averci messo qualche mese, nella scorsa, a scalzare Venuti dal suo posto e diventare titolare inamovibile.

Così inamovibile che la Fiorentina neanche sta guardando sul mercato per trovare un eventuale sostituto in stagione: saranno Pierozzi e Kayode ad essere valutati nella prima fase di ritiro per svolgere il ruolo di vice-Dodo. Per Dodo dunque si prospetta un futuro a forti tinte viola. Nonostante qualche chiamata da altri club e un mercato ancora lungo.