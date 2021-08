CALLEJON, KOKORIN E NON SOLO: UN ATTACCO (ANCORA) IN FASE DI VALUTAZIONE

Una nuova fase dell'estate della Fiorentina è pronta a prendere il via, con la squadra di Italiano che tornerà ad allenarsi a Firenze a partire da martedì. Una nuova fase soprattutto perché il nuovo tecnico potrà fare i conti con la rosa che piano piano tornerà pressoché al completo, e così saranno fatte le definitive valutazioni su chi resterà la prossima stagione e chi no.

Come detto dallo stesso Italiano nell'ultima conferenza a Moena, il reparto dell'attacco e soprattutto degli esterni sarà quello che riceverà maggiore attenzione (almeno in attesa delle eventuali uscite in difesa e a centrocampo). E non solo perché almeno un esterno potrebbe essere aggiunto al parco che già prevede Nico Gonzalez, Sottil, Saponara e Callejon (e potenzialmente Kouame, il cui ruolo è ancora da definire), ma in particolare perché la posizione di questi ultimi tre è ancora in fase di valutazione, così come quella di Kokorin che da vice-Vlahovic non ha ancora convinto completamente.

Ecco dunque perché l'attacco della Fiorentina potrebbe essere rivoluzionato, soprattutto in caso di offerte per i giocatori ancora in bilico. La sensazione è che il mercato viola al momento sia piuttosto fermo soprattutto in attesa di capire su quali profili vorrà puntare Italiano, a quel punto la società punterà dritto sugli obiettivi scelti. Così che entro la fine di agosto l'attacco della Fiorentina non sia più in bilico.