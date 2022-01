CALENDARIO IN DUBBIO E GIORNI LIBERI: UN KO CHE SERVIRÀ DA LEZIONE

La prestazione della Fiorentina a Torino è stata tanto brutta quanto difficile da commentare. Anche Italiano nel post partita ha fatto fatica a trovare argomenti per spiegare il rendimento dei suoi uomini, letteralmente spazzati via da una squadra, quella granata, che da giorni era alle prese con problemi legati a infortuni, quarantene e Covid.

La Fiorentina è apparsa quasi scombussolata da un inizio 2022 decisamente lontano dalla norma. Prima la gara saltata contro l'Udinese e l'amichevole in famiglia in attesa dello sciogliete le righe. Poi l'attesa per la gara contro il Toro, che fino a sabato sembrava che non si sarebbe disputata, salvo poi venire spostata in avanti di 24 ore lasciando anche ai viola poco tempo per prepararla nel migliore dei modi. Il giorno libero che venerdì è stato concesso da Italiano è l'emblema dell'incertezza che ha regnato fino a sabato sera. Probabilmente un problema dì testa, non è detto che allenarsi venerdì avrebbe cambiato le cose, almeno a giudicare dall'atteggiamento visto in campo a Torino, ma ciò non toglie che la Fiorentina debba comunque imparare bene la lezione dì questi due giorni, pur nel caos per il Covid e al netto dI Juric che resta il peggior avversario al quale concedere campo e agonismo come han fatto gli uomini di Italiano ieri sera

Una valutazione che poi si è rivelata errata, ma che era stata fatta con cognizione di causa e guardando anche alla settimana con due partite ravvicinate in vista, quelle contro Napoli e Genoa. Non solo, il richiamo di preparazione che viene svolto da tutte le squadre dopo la sosta natalizia, era stato particolarmente intenso e dunque è lecito pensare che il day off sia arrivato anche per permettere ai giocatori di prendere un po' di fiato.

C'è da scommettere che Italiano non cadrà di nuovo nel tranello di sottovalutare gli interventi esterni che possono, in questo periodo incerto, annullare o cambiare il calendario da un momento all'altro. Il tecnico viola è stato il primo a mettere la faccia davanti a questo pesante ko, spiegato e non giustificato, con questi tempi complicati che minano continuamente gli equilibri di uno spogliatoio comunque ancora in costruzione.

Fortunatamente la classifica è tutt'altro che compromessa e anche una brutta battuta d'arresto come questa può essere digerita e utilizzata per "tornare con i piedi per terra", esattamente come citato da Italiano in conferenza. Dopo tutto, è sempre meglio perdere una partita 4-0 che quattro partite per 1-0, la speranza è che anche i giocatori abbiano assimilato il ko per ripartire fin dalla Coppa Italia con un altro atteggiamento mentale.