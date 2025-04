Cagliari-Fiorentina 1-2, vota il miglior viola in campo nel sondaggio di FirenzeViola.it

Come di consueto dopo le partite, la nostra redazione lancia il sondaggio Top FirenzeViola.it per permettere ai lettori di scegliere il miglior giocatore della Fiorentina visto in campo, in questo caso a Cagliari, dove i viola hanno vinto in rimonta (1-2 per gli ospiti, vantaggio Cagliari con Piccoli, poi sono arrivate le reti di Robin Gosens e Lucas Beltran). CLICCA QUI per votare!