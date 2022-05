CABRAL, IL FUTURO E QUELLA PANCHINA CONTRO LA JUVENTUS

Arthur Cabral e la Fiorentina. Un’avventura iniziata a gennaio quando a sorpresa - forse pure del diretto interessato - Dusan Vlahovic è passato alla Juventus e a ruota si è presentato il centravanti brasiliano, battezzato dalla società come erede del classe 2000 e sponsorizzato da molti addetti ai lavori che ne elogiavano il senso del gol. Poi le prime difficoltà e le conseguenti staffette con Krzystof Piatek, finché Vincenzo Italiano non ha deciso di farne il titolare con continuità nel finale di campionato.

Quale futuro?

Permangono però i dubbi sul futuro dell’ex Basilea. In particolare non è passata inosservata la panchina che il tecnico viola ha scelto di riservagli in occasione dell’ultima, decisiva, sfida contro la Juventus, preferendogli il partente Piatek e concedendogli gli ultimi cinque minuti. Un dettaglio che può voler dire tutto e niente, quel che è certo è che Cabral non ha ancora acquisito la giusta dimestichezza con il campionato italiano e che farne il titolare della prossima annata potrebbe rivelarsi un rischio.

Caccia alla punta

Non per nulla la Fiorentina si sta già cautelando in vista della stagione ventura. Ad oggi il nome più caldo per il reparto offensivo viola è quello di Andrea Belotti, a cui il club di viale Manfredo Fanti ha già presentato la propria proposta contrattuale. Questo significa che c’è la volontà di affiancare a Cabral un attaccante di valore, o comunque esperto, così da risolvere il problema della scarsa predisposizione al gol là davanti. Sperando nel frattempo in una crescita del classe ’98 acquistato in inverno.