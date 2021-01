C'È RIBERY CON VLAHOVIC, NON CALLEJON, BONAVENTURA IN MEZZO

Si affida ai leader Cesare Prandelli, a cominciare da quel Franck Ribery con il quale c’è stato un confronto in settimana. Archiviare la disfatta di Napoli non è operazione semplice, urge un pronto riscatto ed è per questo che il tecnico si attende prove di maturità dai senatori. Non solo il francese dovrà saper guidare la squadra lungo un primo scontro diretto, ma anche il capitano Pezzella, per esempio, e magari chi in mezzo al campo dovrà proteggere la difesa.

E’ il caso di Amrabat cui dovrebbero essere affiancati Castrovilli e Bonaventura visto che Pulgar sembra sfavorito nel ballottaggio mentre sulle corsie esterne ci saranno Caceres e Biraghi, davanti ancora Vlahovic così come dietro Milenkovic e Igor.

Nel Crotone di Stroppa sono assenti Cuomo, Molina e Cigarini mentre Benali è destinato a tornare in panchina. Senza Riviere in attacco spazio a Messias a sostegno di Simy con Reca a sinistra e Pereira a destra, difesa a tre con Djidji, Golemic e Magallan

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic

CROTONE (3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Magallan, Pereira, Zanellato, E.Henrique, Vulic, Reca, Messias, Simy