BURDISSO, Chi al suo posto? Macia e Accardi in pole

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nicolas Burdisso lascerà la Fiorentina alla fine della stagione. Per sostituirlo, un nome che circola ormai già da qualche settimana, è quello di Eduardo Macia, sotto contratto per altri due anni con lo Spezia, ma che risponderebbe presente in caso di chiamata ufficiale da parte di Pradè. Ma il nome di Macia non è l'unico.

La Fiorentina aveva pensato in passato a Pietro Accardi, attuale ds dell'Empoli, ed ora torna ad essere un serio candidato per sedersi al fianco di Pradè nella costruzione della squadra del futuro. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.