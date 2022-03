BREVE VIAGGIO FOTOGRAFICO DI NIKOLA E DUSAN, AMICI-NEMICI PER UNA SERA AL FRANCHI

È incredibile come il calcio sappia regalare sempre delle storie nella Storia. Tanto più se si tratta di Fiorentina-Juventus, ancora di più se i protagonisti sono due ragazzi legati da un filo indissolubile nella loro vita e carriera, Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic.

Una sfida tutta in serbo che promette scintille, visti i trascorsi e il rapporto speciale che intercorre tra i due, amici-nemici per una serata da urlo al Franchi. Una delle storie che li lega l'ha raccontata Corvino stamani a La Stampa, ricordando come l'acquisto di Vlahovic alla Fiorentina nacque proprio mentre il dirigente viola era a Belgrado per chiudere l'operazione che ha portato il difensore in riva all'Arno.

Da lì tante avventure vissute insieme alla Fiorentina, dove Nikola ha fatto da fratello maggiore al più giovane (di 2 anni e 3 mesi) Dusan. Gli esordi di Vlahovic in Primavera seguiti dalla Tribuna da Milenkovic, le prime partite dell'attaccante con la prima squadra nelle tournée estive (in calce all'articolo la foto della vittoria dell'Opel Cup in Germania ed un'immagine scattata in USA) e i grandi risultati ottenuti una volta guadagnato il posto da titolare in prima squadra anche da Vlahovic.

Per concludere con la gioia forse più grande vissuta dai due insieme, almeno a livello sportivo: l'impresa di superare il Portogallo e qualificarsi ai Mondiali con l'amata Serbia da sfavoriti. Domani un nuovo capitolo molto importante della loro avventura in Italia: chi avrà la meglio, il roccioso Nikola o l'astro nascente Dusan?