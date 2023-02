BREKALO, IL GOL ED IL 4-3-3. COL BOLOGNA I PRIMI MINUTI?

Un inseguimento durato un anno e mezzo e finalmente portato a termine, quello della Fiorentina per Josip Brekalo che oggi si è presentato in conferenza stampa al fianco di Salvatore Sirigu. Pradè, al centro tra i due nuovi acquisti, ha sottolineato come l'esterno classe '98 sia stata una precisa richiesta di Italiano che fin dal suo arrivo aveva visto nelle qualità dell'esterno ex Wolfsburg e Torino la possibilità di poter ampliare il pacchetto di esterni con un calciatore che porta in dote una buona dose di gol.

Tra le curiosità raccontate soprattutto la percentuale sulla rivendita garantita al club tedesco da cui arriva ed il fatto che Pradè ha spiegato come inizialmente l'operazione fosse prevista per la prossima estate. Segno che qualcuno saluterà in vista della prossima stagione? Presto per dirlo, di sicuro le condizioni di Sottil - che comunque sui social si mostra sorridente in campo - inducono prudenza e la necessità di un sostituto.

Brekalo poi ha raccontato i primi colloqui con Italiano, la necessità di fare gol e le qualità che si possono sposare perfettamente con il 4-3-3 a cui è tornata la squadra viola. Il 77 è un numero che in passato non ha portato particolare fortuna ma si sa, anche le maledizioni sono fatte per essere scacciate: palla a Brekalo dunque, che con il Bologna potrebbe giocare i primi minuti con la sua nuova maglia. Viola, col numero 77.