BREKALO, ANCHE LUI IN LISTA PARTENTI: INTANTO IN AMICHEVOLE...

Da ormai qualche settimana, dopo l'arrivo prima di Kean e poi di Pongracic, oltre al mercato in entrata, con il focus fissato sul centrocampo, è diventato di stretta attualità anche quello in uscita. Le trattative più chiacchierate, visti anche i milioni sul tavolo, sono quelle riguardanti i casi di Amrabat, Nzola e Ikoné. Il marocchino non è stato riscattato dal Manchester United per la cifra, fissata un anno fa, di 20 milioni di Euro, nonostante la sua volontà di rimanere in Inghilterra e per lui sono sempre accese le sirene dalla Turchia. Fuori dal progetto Palladino è anche M'Bala Nzola. Sull'angolano, non partito per l'Inghilterra, sembra esserci l'interesse di Cagliari e Lecce che però preferirebbero prenderlo in prestito invece che a titolo definitivo, come da richiesta dei viola. Il capitolo Ikoné invece ci racconta di un rifiuto da parte del francese delle destinazioni qatariote, Al-Arabi e Al-Duhail, e di un suo reinserimento in rosa in attese di altre offerte.

CAPITOLO BREKALO

Oltre a questi casi spinosi, in uscita c'è anche il nome di Josip Brekalo. Il croato, rientrato a Firenze a fine giugno dopo il prestito all'Hajduk Spalato, è tornato ad essere a tutti gli effetti un calciatore viola ma in caso di offerte la Fiorentina lo cederebbe volentieri.

L'esterno classe 1998 è stato utilizzato da titolare, anche ovviamente a causa dell'assenza sia di Nico, in vacanza dopo la vittoriosa avventura in Copa America, sia di Beltran, impegnato(ieri uscito al 45' per infortunio) con l'Under23 Albiceleste alle Olimpiadi, in entrambe le amichevoli, contro Primavera e Reggiana, giocate al Viola Park e nella sfida contro il Bolton di due giorni fa. L'ex Torino ha agito come trequartista, insieme a Sottil nei primi due test match e insieme al giovane Caprini nella sfida di Bolton, alle spalle della prima punta. Contro i britannici addirittura il croato è riuscito a trovare, su ottimo assist di Caprini, la via della rete, cosa che con la casacca viola gli mancava dalla sfida di Napoli del 8 ottobre 2023. Ieri invece nell'amichevole giocata a Preston contro i Lilywhites(Gigli Bianchi) è entrato in campo al 72' al posto di Sottil.

LE OFFERTE: INTERESSE DI GENOA, MONZA E PARMA

Se lo scorso gennaio, con l'obiettivo(mancato) di ottenere la convocazione per EURO2024, Brekalo aveva scelto di tornare in patria all'Hajduk Spalato, adesso per l'esterno nativo di Zagabria le offerte vengono soprattutto dall'Italia. Sull'ex wolfsburg infatti ci sono il Monza, con cui i toscani hanno appena chiuso la trattativa per portare sulle rive dell'Arno Andrea Colpani, il Genoa e il neopromosso Parma. Negli scorsi giorni si era parlato anche di un interessamento da parte del Palermo in Serie B. Tra queste, la formazione al momento più avanti sembra essere il Genoa.

A livello di numeri l'ultima stagione dell'esterno di piede destro non è stata esaltante. Solo un gol, nella vittoria del Maradona contro il Napoli, nei primi cinque mesi a Firenze e due reti e otto assist nella seconda parte di stagione vissuta in Croazia. Vedremo con l'arrivo di agosto e l'avvicinarsi dell'inizio dei campionati come si evolverà la situazione Brekalo. Il croato rimane nella lista dei partenti ma intanto in queste amichevoli estive si sta mettendo in mostra, sotto gli occhi attenti di Raffaele Palladino.