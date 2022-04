BONAVENTURA, La sua assenza adesso si fa sentire

Uno dei temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato il focus che la nostra redazione ha dedicato al momento di Jack Bonaventura, pedina che si è sempre rivelata molto importante nell'economia del gioco della Fiorentina ma che da oltre un mese non vede il campo: il peso della sua assenza si è misurato nelle difficoltà della squadra, ma in primis del suo allenatore, e nell'apporto qualitativo che il centrocampo deve fornire, all'interno dell'idea di gioco di Italiano. E allora, visto che né Maleh né Duncan e tantomeno Amrabat dispongono di certe doti, ecco che il tecnico ha varato la sperimentazione con l'arretramento di Ikoné a mezzala (non era la prima volta in assoluto, ma finora si era visto solo nei finali di partita) che però non ha portato ai frutti sperati sulla carta.

