BETIS-FIO, Viola a sprazzi ma vince il Real 3-1

Finisce con un ko l'amichevole della Fiorentina a Siviglia con il Betis. Una prova generale anche per capire quale potrà essere la formazione titolare in vista del campionato finita 3-1 per gli spagnoli nonostanti sprazzi di viola. Nel primo tempo la Fiorentina dura solo un quarto d'ora poi Juanmi su sviluppo di un calcio d'angolo (il giocatore sovrasta Maleh appoggiandosi fin troppo) poi al 34' raddoppia Borja Iglesias servito da Moreno che sulla fascia sinistra brucia Gonzalez costretto anche ad uscire per un infortunio muscolare. Nella ripresa la Fiorentina approccia meglio la gara e al 61' Jovic di testa, su cross di Biraghi, accorcia le distanze. Ma nonostante il buon momento viola in cui poteva pareggiare al 70' è arrivato il 3-1 del Betis su punizione di Miranda, con mezzo errore di Gollini. La Fiorentina pressa e va vicino al secondo gol con Saponara e Cabral fino alla fine ma finisce 3-1 per gli spagnoli.