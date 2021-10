BERTONI A FV, Gonzalez capirà dall'errore e crescerà

Daniel Bertoni nel corso della sua lunga intervista a FirenzeViola.it ha parlato anche di Nico Gonzalez, facendo riferimento all'espulsione contro l'Inter: "Gli errori servono a crescere e a capire il calcio italiano. Guarda anche io sono stato espulso due volte, con il Brescia quando feci fallo al difensore che mi aveva picchiato per tutto il tempo, e con la Roma per un fallo che in realtà non c'era perché l'avversario si era buttato. Ma da allora non ho avuto più un'espulsione. Anche Gonzalez capirà che non può applaudire gli arbitri italiani platealmente".

